11 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества

28 Марта 2017 15:09

Суд Фрунзенского района столицы огласил приговор в отношении бывшего директора Могилевского вагоностроительного завода. В 2015 году он получил почти 760 тысяч долларов от иностранной компании за сделку без тендера. По договору завод должен был закупить оборудование на сумму свыше 10-ти миллионов долларов. Технику на предприятие поставили, но белорусская сторона своих условий не выполнила. Руководитель завода, получив откат, ушел с поста директора, не выплатив ни копейки за оборудование. По данным на 2015 год, ущерб, причиненный государству, составил свыше 50-ти миллиардов рублей.

Вадим Лолуа, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области: "Вопрос о перенесении апелляционного протеста будет решен после ознакомления с приговором суда в полном объеме. Из регулятивной части судом обвиняемые осуждены по всем составам преступления, обвиненного органом предварительного следствия и поддержанного в суде".

Также на скамье подсудимых и представитель коммерческой структуры, который и дал взятку управленцу. Он проведет 5 лет в исправительном учреждении открытого типа. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде.