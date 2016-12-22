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19 Декабря 2016 11:47

10 лет с конфискацией имущества

В Минском областном суде огласили приговор  экс-директору ОАО птицефабрики "Рассвет". Бывшего топ-менеджера приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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