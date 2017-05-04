ЧП
3 Мая 2017 21:26
10 и 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима
Такой приговор вынес суд Жлобина обвиняемым по делу о спайсах.
Во время следствия было доказано, что от наркотиков, которые продали или изготовили драг-диллеры, погибли люди. Случилось это в августе прошлого года. Двое молодых людей купили химические вещества для изготовления спайса. Опасные реагенты смешали на глаз. Кроме того, что наркотик употребили сами, еще и угостили смертельной дозой друга. От передозировки курительной смеси он погиб.
Пока приговор в законную силу не вступил. У стороны обвинения и у защиты есть 10 суток на обжалование.
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