10 и 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима

3 Мая 2017 21:26

Такой приговор вынес суд Жлобина обвиняемым по делу о спайсах.

Во время следствия было доказано, что от наркотиков, которые продали или изготовили драг-диллеры, погибли люди. Случилось это в августе прошлого года. Двое молодых людей купили химические вещества для изготовления спайса. Опасные реагенты смешали на глаз. Кроме того, что наркотик употребили сами, еще и угостили смертельной дозой друга. От передозировки курительной смеси он погиб.

Пока приговор в законную силу не вступил. У стороны обвинения и у защиты есть 10 суток на обжалование.