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13.03.2017 19:10 / Беларусь и Германия отмечают 25-летие возобновления отношений
13.03.2017 19:09 / Спорт Вера Лапко вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене
13.03.2017 19:08 / Спорт Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону изменил состав на последний этап Кубка мира
13.03.2017 19:07 / Общество Лосенка спасли могилевские инспекторы природоохраны
13.03.2017 19:06 / Общество Акция "Мы - граждане Беларуси" проходит уже в четырнадцатый раз
13.03.2017 19:05 / В мире Более 180 главарей "Исламского государства" ликвидировали в Мосуле
13.03.2017 19:04 / В мире Марин Ле Пен остается фаворитом предвыборной гонки во Франции
13.03.2017 19:03 / В мире Уже завтра Великобритания может начать выход из Евросоюза
13.03.2017 19:02 / В мире Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан России и Украины
13.03.2017 19:01 / Экономика Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем
13.03.2017 18:54 / Спорт Рубрика "Матчбол"
13.03.2017 18:50 / Общество Сладкий баттл объединил любителей кондитерского искусства в столице
13.03.2017 18:48 / Культура Рыцари XXI века соревновались в Минске
13.03.2017 18:45 / Общество Конкурс "Лучший товар Беларуси"
13.03.2017 15:22 / Культура Выставка-конкурс "Весенний салон" проходит в Минске
13.03.2017 15:20 / Общество Весна в столичных универмагах
13.03.2017 15:18 / ЧП Уборка в Копыльском районе обернулась пожаром
13.03.2017 15:16 / Общество В столичном микрорайоне Сухарево вторые сутки восстанавливают прорванный трубопровод
13.03.2017 15:14 / Спорт Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону
13.03.2017 15:12 / Спорт Минское "Динамо" упускает победу над брестскими одноклубниками
13.03.2017 15:11 / В мире Итальянский Сан-Ремо превратился в рай для любителей цветов
13.03.2017 15:07 / Общество Департамент финансового мониторинга Беларуси стал лауреатом конкурса на лучшее дело группы "Эгмонт" в Катаре
13.03.2017 15:05 / ЧП В расследовании аварии на комбинате в Скиделе примут участие польские специалисты
13.03.2017 15:03 / Президент Александр Лукашенко посетил одни из самых успешных компаний в IT-секторе - "И-Экс-Пи Кэпитал" и "Бануба Девелопмент"
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