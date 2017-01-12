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12.01.2017 19:17 / Спорт Минское "Динамо" уступает "Амуру" со счетом 0:1
12.01.2017 19:14 / Спорт Израильский клуб "Бней Герцлия" оказался не по зубам минским "Цмокам"
12.01.2017 19:10 / Экономика Развитие инфраструктуры Национального аэропорта Минск идет в соответствии с графиком
12.01.2017 19:08 / Спорт Четверка белорусских биатлонисток вошла в топ-8 команд
12.01.2017 19:06 / В мире Партия военной техники США прибыла в Польшу
12.01.2017 18:46 / Общество "Ахова птушак Бацькаўшчыны" приглашает поучаствовать в акции
12.01.2017 18:42 / ЧП Водитель БМВ попал в необычную ситуацию
12.01.2017 17:43 / Спорт В женской эстафете в немецком Рупольдинге белоруски на восьмом месте
12.01.2017 17:10 / Спорт Первая эстафета для Дарьи Домрачевой
12.01.2017 15:28 / Общество Раритетные калькуляторы, компьютеры и даже первый советский прототип современного смартфона
12.01.2017 15:26 / Культура Первый азербайджанско-белорусский словарь готовится к изданию в Баку
12.01.2017 15:22 / Экономика Белорусские трамваи будут курсировать в Латвии
12.01.2017 15:20 / Общество Смог над Минском почти рассеялся
12.01.2017 15:17 / ЧП 550 человек эвакуировали из здания Узденской гимназии из-за сильного задымления
12.01.2017 15:15 / ЧП На пересечении Якуба Коласа и Белинского произошло ДТП с участием двух машин
12.01.2017 15:08 / ЧП Сегодня в Марьиной горке начался суд в отношении рэкетиров
12.01.2017 15:06 / ЧП ДТП на западе Польши. Погибла жительница Пинска
12.01.2017 15:04 / Президент Сегодня Президент Беларуси провел встречу с главой Сбербанка России
12.01.2017 15:02 / Президент Президент встретился с председателем Следственного комитета
12.01.2017 15:00 / Спорт Баку передает опыт Минску в сфере проведения масштабных спортивных мероприятий
12.01.2017 12:19 / Спорт Сергей Костицын возвращается
12.01.2017 12:17 / Спорт Сергей Рутенко завершает карьеру
12.01.2017 12:15 / Спорт Саснович, Соболенко и Лапко идут дальше, Говорцова едет домой
12.01.2017 12:09 / ЧП Во время пожара на ферме в Дрогичинском районе Брестской области спасли 170 телят
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